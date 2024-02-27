JPMorgan теряет статус крупнейшего эмитента банковских карт. Руководство банка это не беспокоит

Поглощение банком Capital One компании Discover Financial, изменит расклад на рынке банковских карт. Ранее JPMorgan был крупнейшим их эмитентом, но после одобрения слияния регуляторами, банк потеряет этот статус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии