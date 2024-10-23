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7 реальных историй о странных собеседованиях из уст кадровика

7 реальных историй о странных собеседованиях из уст кадровика

Многие из нас знакомы с тем волнением, которое бывает перед собеседованием. Вы не знаете, какие вопросы будут задавать, мысленно прокручиваете в голове возможный диалог, раздумываете о своих лучших и худших качествах и тем, как преподнести информацию будущему начальству.

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