7 реальных историй о странных собеседованиях из уст кадровика

Многие из нас знакомы с тем волнением, которое бывает перед собеседованием. Вы не знаете, какие вопросы будут задавать, мысленно прокручиваете в голове возможный диалог, раздумываете о своих лучших и худших качествах и тем, как преподнести информацию будущему начальству.