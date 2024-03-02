Не стоит отказываться рассматривать вариант отправки военных НАТО на Украину, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В Литве поддерживают вариант с отправкой солдат НАТО на Украину (ВИДЕО)
Комментарии
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Гарий Щерба
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ , в Литве даже ОПРОС НЕ ПРОВОДИЛСА , видать это ЖЕЛАНИЕ НАЦИСТСКОЙ ВЕРХУШКИ Литвы ....!!!
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18 час.
Ed Red
Чем больше солдат Литвы на Украине, тем меньше территория Литвы!
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17 час.
Константин Самарин
Литва может призывать, потому-что пока все ее вооруженные силы в лице 16-и велосипедистов и 98-и солдат доберутся до фронта, СВО будет окончена.
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17 час.
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