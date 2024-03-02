Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Израиль ВСЕГДА был враждебен России.  А личные отношения некоторых  - это не важно. И если эти отношения вредят госуд...Израиль может уху...
  • Сергей Евменеев
    Итог: мал клоп да ВОНЮЧ!!!Премьер Эстонии с...
  • Вик Норд
    ВЫ сцуко скоро не только пассатижами зубы себе будете дёргать,но и геморрой лобзиком удалять...Украинцы бегут на...

В Литве поддерживают вариант с отправкой солдат НАТО на Украину (ВИДЕО)

В Литве поддерживают вариант с отправкой солдат НАТО на Украину (ВИДЕО)

Не стоит отказываться рассматривать вариант отправки военных НАТО на Украину, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ , в  Литве даже  ОПРОС НЕ ПРОВОДИЛСА , видать это  ЖЕЛАНИЕ НАЦИСТСКОЙ ВЕРХУШКИ Литвы ....!!!
Ответить
18 час.
Ed Red
Чем больше солдат Литвы на Украине, тем меньше территория Литвы!
Ответить
17 час.
Константин Самарин
Литва может призывать, потому-что пока все ее вооруженные силы в лице 16-и велосипедистов и 98-и солдат доберутся до фронта, СВО будет окончена.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх