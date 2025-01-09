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В раде высмеяли Зеленского за последствия его нецензурного интервью

В раде высмеяли Зеленского за последствия его нецензурного интервью

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) за последствия, которые повлекло его скандальное интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

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Комментарии
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Eduard
Просроченый ещё и ругается.Просто в рожу Зе скажите,что он &quot;самозванец&quot;,это лучше мата!
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20 час.

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