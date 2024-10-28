Быков: «Возвращение победных традиций «Трактора» вызывает у меня только радость»

Бывший нападающий «Трактора» и экс-тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что его радует выступление челябинцев в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
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