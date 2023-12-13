Тайна встречи Лукашенко с Си Цзиньпином: Роль Белоруссии в ШОС будет особой

В Пекине обсуждалось, какое место займет Минск в «системе глобального управления» Михаил Зубов На фото: председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Денис Денисов Белоруссия пока еще не вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но это может произойти уже на саммите в Астане в 2024 году.