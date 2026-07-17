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Невозможность отказа от бензиновых двигателей объяснили на примере с солнцем и ветром

Невозможность отказа от бензиновых двигателей объяснили на примере с солнцем и ветром

Вице-премьер Александр Новак исключил возможность прекращения производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в обозримом будущем, сравнив ситуацию с переходом от использования углеводородов на энергию солнца и ветра.

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