Невозможность отказа от бензиновых двигателей объяснили на примере с солнцем и ветром

Будь в курсе✴

Вице-премьер Александр Новак исключил возможность прекращения производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в обозримом будущем, сравнив ситуацию с переходом от использования углеводородов на энергию солнца и ветра.