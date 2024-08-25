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США обвинили в поставке отравляющих и химических веществ на Украину

США обвинили в поставке отравляющих и химических веществ на Украину

Постпредство РФ при ОЗХО: США поставляют отравляющие вещества на Украину Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в комментарии «Известиям» обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину.

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