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Меньше покупок — больше счастья: почему минималисты живут радостнее

Меньше покупок — больше счастья: почему минималисты живут радостнее

Представьте: вы покупаете новый свитер, и в этот момент вас охватывает настоящая радость. Но что, если это счастье — всего лишь кратковременный всплеск, а жизнь без ненужных покупок приносит гораздо больше удовлетворения? Как сообщает издание НОЖ, турецкие учёные из Университета Кыркларели и Университета Тракья провели исследование, которое переворачивает привычные представления о потреблении.

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