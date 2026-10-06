Меньше покупок — больше счастья: почему минималисты живут радостнее

Представьте: вы покупаете новый свитер, и в этот момент вас охватывает настоящая радость. Но что, если это счастье — всего лишь кратковременный всплеск, а жизнь без ненужных покупок приносит гораздо больше удовлетворения? Как сообщает издание НОЖ, турецкие учёные из Университета Кыркларели и Университета Тракья провели исследование, которое переворачивает привычные представления о потреблении.