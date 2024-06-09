Названы 11 городов, которым грозит нехватка питьевой воды

Жители Индии набирают питьевую воду из цистерны / © NurPhoto / Getty Images По словам специалистов из Института мировых природных ресурсов, Мехико не первый город, где наблюдается «водный» кризис, и не последний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии