Почему советская Украина жила лучше России — и всё равно ушла

History Fact Check В конце восьмидесятых советский человек знал: за колбасой надо ехать в Москву.
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Автор делает свой вывод, как у нас теперь принято (пропагандонами), демонстративно, без права читающего на маломальское сомнение в его выводе. Но, на мой взгляд, вывод неверный. Главное было, на мой взгляд, в другом. Народам СССР стали внедрять, используя СМИ, которые были в руках власть предержащих, иные, несоветские ценности. Антисоветская пропаганда была решающей в вопросе, поставленном автором. Сперва идет идеология, потом всё остальное. Хотя, естественно, это не единственное, что определяет настроение народных масс.