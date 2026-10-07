Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 719 подписчиков

Почему советская Украина жила лучше России — и всё равно ушла

Почему советская Украина жила лучше России — и всё равно ушла

History Fact Check В конце восьмидесятых советский человек знал: за колбасой надо ехать в Москву.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Рожков
Александр Рожков

Автор делает свой вывод, как у нас теперь принято (пропагандонами), демонстративно, без права читающего на маломальское сомнение в его выводе. Но, на мой взгляд, вывод неверный. Главное было, на мой взгляд, в другом. Народам СССР стали внедрять, используя СМИ, которые были в руках власть предержащих, иные, несоветские ценности. Антисоветская пропаганда была решающей в вопросе, поставленном автором. Сперва идет идеология, потом всё остальное. Хотя, естественно, это не единственное, что определяет настроение народных масс.