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Царьград

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Трамп приостанавливает американскую помощь иностранным государствам на 90 дней

Трамп приостанавливает американскую помощь иностранным государствам на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке иностранной помощи на 90 дней. Это решение обусловлено необходимостью пересмотра и оценки эффективности программ помощи в интересах внешней политики Соединённых Штатов.

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