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"АРХИТЕКТОРЫ" СДАЛИ ВСЕХ: В РОССИИ ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ - ЗАПАД НЕ ВЕРИТ УКРАИНЕ

"АРХИТЕКТОРЫ" СДАЛИ ВСЕХ: В РОССИИ ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ - ЗАПАД НЕ ВЕРИТ УКРАИНЕ

ФОТО: ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS "Архитекторы" цветных революций и главные идеологи глобализма сдали всех.

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Комментарии
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z
zhanna
Помните-кто громче всех кричат: держите вора! -воры.В данном случае о смерти Рассии кричат те,кто скоро исчезнут с этой земли.
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5 час.
Анжела
страна, в которой 90% людей, отвечающих за ее безопасность и процветание держат все самое дорогое заграницей?
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2 час.
Валерий Вадимов
путин либерал...мягкий лидер разваливает государство,твёрдый и жёсткий укрепляет...Маккиавели...
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1 час.

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