"АРХИТЕКТОРЫ" СДАЛИ ВСЕХ: В РОССИИ ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ - ЗАПАД НЕ ВЕРИТ УКРАИНЕ
ФОТО: ALEXANDER LEGKY, ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS
"Архитекторы" цветных революций и главные идеологи глобализма сдали всех.
Комментарии
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Помните-кто громче всех кричат: держите вора! -воры.В данном случае о смерти Рассии кричат те,кто скоро исчезнут с этой земли.
страна, в которой 90% людей, отвечающих за ее безопасность и процветание держат все самое дорогое заграницей?
путин либерал...мягкий лидер разваливает государство,твёрдый и жёсткий укрепляет...Маккиавели...
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