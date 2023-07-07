"АРХИТЕКТОРЫ" СДАЛИ ВСЕХ: В РОССИИ ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ - ЗАПАД НЕ ВЕРИТ УКРАИНЕ

Помните-кто громче всех кричат: держите вора! -воры.В данном случае о смерти Рассии кричат те,кто скоро исчезнут с этой земли.

Анжела

страна, в которой 90% людей, отвечающих за ее безопасность и процветание держат все самое дорогое заграницей?