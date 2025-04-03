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Царьград

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Таможенные пошлины Трампа: Украина под угрозой потери внимания мира

Таможенные пошлины Трампа: Украина под угрозой потери внимания мира

Президент США Дональд Трамп вводит таможенные пошлины на импорт, включая товары из Украины. Депутаты Верховной рады обеспокоены негативными последствиями для экономики и отвлечением внимания от конфликта на Украине.

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