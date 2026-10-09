Песков: посещение Европы для граждан России сейчас опасно

Посещение европейских стран для российских граждан сейчас опасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
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