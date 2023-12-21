Неизвестный поджег контейнеры на Ключевой

Инцидент произошел 18 декабря, рано утром. Видео появилось в паблике “Ключевая/Новости района”. 18 декабря в 5 часов утра неизвестный мужчина с велосипедом поджёг мусорную площадку около дома 8а по улице Антонова (Карбасный переулок) на Ключевой.
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