Гран-при России в Казани потерял двух главных героинь еще до старта: Камила Валиева снялась из-за болезни, Алиса Двоеглазова не заявлена из-за последствий травмы бедра.
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