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Военное обозрение

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В США произошла новая авиакатастрофа: в Филадельфии самолет рухнул на жилые дома

В США произошла новая авиакатастрофа: в Филадельфии самолет рухнул на жилые дома

Новая авиакатастрофа, очевидно, с жертвами произошла в США, сообщает телеканал CNN.

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