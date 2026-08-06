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В Ярославской области из-за падения обломков БПЛА загорелись три дома

В Ярославской области из-за падения обломков БПЛА загорелись три дома

Силы ПВО и РЭБ сбили более 90 дронов В Ярославской области из-за падения обломков беспилотников загорелись три частных дома, выбиты стекла в нескольких многоквартирных зданиях, повреждены автомобили, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в "Максе".

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