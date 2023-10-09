То, что будоражило умы западных стратегов, стало явью. Как утверждает мониторинговый ресурс Beyond Parallel, связанный с американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), железнодорожное сообщение между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой активизировалось как никогда ранее.
Ленд-лиз от товарища Кима. КНДР начала поставки в Россию
Комментарии
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Александр Салтановский
Молодец товарищ Ын, слов на ветер не бросает, нашим военным будет ощутимая помощь!
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4 час.
Михаил Молчев
А чем расплачиваться-то будем? Что-то сомневаюсь, что со стороны Северной Кореи это благотворительность...Хотя, щелчок по носу пендосам тоже дорогого стоит. В любом случае, помощь сейчас очень пригодится. Спасибо, товарищ Ын!
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3 час.
Nikolia Vovchenko
Не думаю,что Корея откажется от продовольствия,которым Россия может поделиться
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3 час.
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