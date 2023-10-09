Ленд-лиз от товарища Кима. КНДР начала поставки в Россию

Михаил Молчев

А чем расплачиваться-то будем? Что-то сомневаюсь, что со стороны Северной Кореи это благотворительность...Хотя, щелчок по носу пендосам тоже дорогого стоит. В любом случае, помощь сейчас очень пригодится. Спасибо, товарищ Ын!