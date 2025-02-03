Кандидат на пост директора Нацразведки США раскрыла план по борьбе с одной проблемой

Кандидат на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард раскрыла свой план по предотвращению будущих утечек данных, как в случае с Эдвардом Сноуденом, который в 2023 году нарушил закон, опубликовав в СМИ огромный объем строго секретной информации американской разведки.