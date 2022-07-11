«Они смеются нам в лицо» – пленные нацисты «Азова» воодушевлены обменом

Владимир Гладков. Сдавшиеся в плен нацисты «Азова», которые сейчас содержатся в ДНР, на фоне недавнего обмена и выдачи Украине раненых «побратимов» из «Азовстали» – абсолютно уверены и в своей безнаказанности, рассчитывая на скорое освобождение.