ВВС США проведут оценку уровня подготовки украинских лётчиков

ВВС США проведет оценку уровня подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ с целью определения сроков их возможного обучения пилотированию западной боевой авиации, в том числе и американских истребителей F-16.
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