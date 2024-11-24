Южный фронт: на Ореховском направлении ВС РФ отбросили врага по переднему краю

Юрий Ильинов

Укро-пропагандистка опешила от прогноза беглого либерала об экономике России С началом боевых действий на Украине российская экономика только наращивает запас прочности. Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Влащенко заявил беглый либеральный экономист Дмитрий Некрасов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». https://vk.com/video-66772954_456259502 «Когда я слышал рассказы о том, что завтра российская экономика рухнет, я хватался за голову – о чём они? Я видел только нарастание прочности. …С начала войны запас прочности только вырос. То есть в сравнении с тем, как война начиналась, сегодня Путин может вести войну дольше, чем мог изначально! Если поумерить оценку, то, скажем, в масштабах войны с Украиной следует считать запас прочности российской экономики бесконечным. Ближайшие 3-5 лет я не вижу никаких серьёзных [проблем]. Российские военные расходы – это 6,5% ВВП, на фоне современных европейских расходов – это много. США после окончания Второй мировой и до конца Холодной войны никогда не имела менее 6,5% военных расходов. Между 1955 и 1975 было 8,5%. У Саудовской Аравии 25 лет подряд порядка 9%, у России 6,5 в условиях войны. У Израиля в течение 30 лет 19% было. Советский Союз надорвался на военных расходах, но это 25% ВВП в течение 40 лет. Такой уровень военных расходов не только не ведёт к катастрофе, а вполне совместим с экономическим ростом», – рассказал Некрасов. Он привёл другой параметр. «На текущий момент российский бюджет профицитен, по состоянию на 9 месяцев, план был 1% с лишним ВВП. В Штатах дефицит бюджета 6,5% ВВП, во Франции 5,5, а в воюющей России планировали один с копейками, пока ноль, ну, может, по итогам года, они обычно в декабре тратят больше. То есть ни в одной другой крупной экономике и ни у какой развитой страны нет такого низкого дефицита. И это можно перечислять бесконечно», – констатировал экономист.