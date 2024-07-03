Пентагон: Использование Украиной американского оружия по-прежнему ограничено

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер подтвердил позицию США относительно использования Украиной американского оружия: оно предназначено для защиты украинской территории, включая Крым, но не для нанесения глубоких ударов по России.
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