Глава Минздрава Константин Хальзов подвел итоги года нацпроекта «Здравоохранение»

Итоги года подвели в здравоохранении Новосибирской области. На закупку медицинского оборудования, строительство и ремонты объектов здравоохранения регион потратил около 9,5 млрд рублей, рассказал на встрече с журналистами министр здравоохранения Константин Хальзов.
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