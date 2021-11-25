Политика как она есть

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Совместный снимок российских и американских военных в Сирии вызвал жаркие споры в Сети

Совместный снимок российских и американских военных в Сирии вызвал жаркие споры в Сети

В социальных сетях появился очередной совместный снимок российских и американских военных, сделанный где-то на просторах северо-восточной Сирии.

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