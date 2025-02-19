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Рубль снова растет. Курсы доллара и евро на 19 февраля

Российская валюта снова укрепляется к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 февраля 2025 года, составляет 91,3398 рубля (прежнее значение — 91,4347 рубля), официальный курс евро — 95,6693 рубля (предыдущий показатель — 95,8048 рубля).

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