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Сам придумал наступление, сам отразил: пресс-конференция Зеленского превратилась в сеанс одновременного вранья, шантажа и гипноза

Сам придумал наступление, сам отразил: пресс-конференция Зеленского превратилась в сеанс одновременного вранья, шантажа и гипноза

Зеленскому очень нужна перемога, которую он мог бы предъявить публике REUTERSСегодня 1,2K прочитали «Просроченный и жалкий» псевдонедопрезидент Украины Зеленский провел в Киеве пресс-конференцию, где, как и следовало ожидать, журналисты задавали ему только очень удобные вопросы.

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