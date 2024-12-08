Минобороны: ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников ночью

Минобороны сообщило об успешном уничтожении 46 украинских беспилотников за ночь.Средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь успешно уничтожили 46 украинских беспилотников, из которых 17 были нейтрализованы над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.