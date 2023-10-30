В Новосибирске 80 троллейбусов с автономным ходом запустят в отдалённые районы

Машины смогут проезжать до 30 километров без контактной сети.Новые троллейбусы в количестве 80 штук, которые поставят в Новосибирск в 2024 году, будут работать в отдалённых районах благодаря автономному ходу, увеличенного до 30 километров.
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