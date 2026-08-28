ICE Futures: Цена на сахар выросла на 26,5% за этот месяц.

На бирже ICE Futures зафиксирован резкий рост цен на сахар: в пятницу показатель достиг 18,54 цента за фунт, увеличившись на 1,76%.
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