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France Uncovers Massive White Hydrogen Deposit

The green hydrogen revolution has an energy problem. For years, green hydrogen – the industry term for hydrogen produced from renewable and clean energies – has been touted as a silver-bullet solution for hard-to-decarbonize industries.

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