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Поставить на паузу: россияне смогут оформить самозапрет на азартные игры

Поставить на паузу: россияне смогут оформить самозапрет на азартные игры

С 1 сентября в России начал действовать добровольный самозапрет на участие в азартных играх. Гражданин сможет самостоятельно внести себя в специальный перечень и тем самым ограничить возможность пользоваться услугами легальных игорных заведений.

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