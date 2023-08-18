Путешествие по территории мистических пейзажей

С нами не соскучишься!

Созданный в 1976 году, парк Лангтанг является четвертым национальный парком в Непале. Лангтанг уступает по высоте, но превосходит по красоте ландшафта и богатству флоры и фауны всем известный национальный парк Сагарматха — колыбель горы Эверест.