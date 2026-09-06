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В горах Алматы спасатели помогли туристке с травмированной ногой

В горах Алматы спасатели помогли туристке с травмированной ногой

Инцидент произошел ночью в Карасайском районе Алматинской области, в районе поляны «Терра», передает inAlmaty.

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