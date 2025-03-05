Арбенина потратила миллионы на недвижимость в США — что скрывает певица

Исполнительница никому не рассказывала о своих вложениях. Диана Арбенина Belkin Alexey/news.ru/Global Look PressЛидер рок-группы «Ночные снайперы» летом 2022 года вложила 75 миллионов рублей в покупку дома в штате Джорджия.
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