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Хавбека «МЮ» Чонга ограбили у него дома. Преступники приставили ему нож к горлу и насмехались над ним

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» подвергся вооруженному ограблению. Трое мужчин в балаклавах около трех часов ночи ворвались в дом Таита Чонга.

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