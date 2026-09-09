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Газета.ру

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Зумеры стали тратить на одиночные путешествия в среднем 82,3 тысячи рублей

Зумеры стали тратить на одиночные путешествия в среднем 82,3 тысячи рублей

Зумеры тратят на одиночные путешествия в среднем 82,3 тысячи рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

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