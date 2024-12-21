☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Бандеровцев - к бандере. Мёртвых - в землю, живых - в Мюнхен, поближе к тому месту, где закопаны вонючие кости пидорг...Киев нам не нужен...
  • Юрий Золотарев
    Зеля разве только не повизжал по-поросячьи, (чем окончательно обрисовал бы свою бандеро-поросячью натуру). Ку-уда теб...Зеленского высмея...
  • Александр Салтановский
    Не то поедут, побегут, своим ходом!!!Лёд тронулся? ISU...

«Правительство — это враг, который изматывает народ»: 11 % эстонцев перешли на «просрочку»

«Правительство — это враг, который изматывает народ»: 11 % эстонцев перешли на «просрочку»

  Прибалты напоминают мышек из анекдота, которые кололись, плакали, но продолжали есть кактус В третьем квартале 2024 года валовой внутренний продукт Эстонии упал на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх