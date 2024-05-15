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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Конли не смог сыграть в 5-м матче с «Денвером» из-за повреждения

Разыгрывающий «Миннесоты» испытывает боль в правом ахилловом сухожилии. «Миннесота» сегодня играет с «Денвером» в гостях в рамках серии второго раунда плей-офф (2-2).

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