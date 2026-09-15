SHOT раскрыл, почему квартира Моисеева в Болгарии не продаётся

Апартаменты Бориса Моисеева в Болгарии, проданные за 250 тысяч евро в 2009 году, остаются непроданными уже 2 года, несмотря на снижение цены до 88 тысяч.
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