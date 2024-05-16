Виктор Цой: кто виноват в гибели музыканта

Его голос невозможно спутать с другим, а песни, которые стали культовыми, не перепел только ленивый. Как никому не известный подпольный музыкант, трудящийся кочегаром, смог стать легендой рок-музыки и символом нескольких поколений? Это не просто культовый рок-музыкант, это уникальное культурное явление, которое многие пытаются, но мало кто может объяснить.