В Карелии возбудили дело после перевода почти 8 млн рублей за «магические» услуги

В Карелии возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как 34-летняя жительница Кондопожского района передала бывшей коллеге почти 8 млн рублей за услуги, связанные с «магией».
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