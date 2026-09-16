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В Карелии возбудили дело после перевода почти 8 млн рублей за «магические» услуги

В Карелии возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как 34-летняя жительница Кондопожского района передала бывшей коллеге почти 8 млн рублей за услуги, связанные с «магией».

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