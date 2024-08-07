Украинские военные подорвались на собственных минах

Украинские военные подорвались на собственном минном поле под Купянском в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
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