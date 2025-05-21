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После реставрации в Главный штаб Эрмитажа вернулись картины художника Поля Гогена

После реставрации в Главный штаб Эрмитажа вернулись картины художника Поля Гогена

Главной сложностью художника является его уникальный стиль написания картин. Специалисты Лаборатории научной реставрации станковой живописи отметили, что его работы "островного периода" выполнены с применением различных материалов.

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