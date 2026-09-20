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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нина Драма выложила фото с Царукяном: «Вы говорили, что мы отвлекаем Армана стримами. Что теперь скажете?»

Нина Драма прокомментировала победу Армана Царукяна над Маурисио Руффи на UFC 331.  «Помните, вы говорили, что мы отвлекаем Армана стримами? Теперь что скажете?» – написала Нина в соцсетях.

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