Китай призвал США вернуться к научно обоснованным поискам источника Covid-19

Официальный представитель МИД КНР выразил протест против ведения спецслужбами США поисков источника происхождения Covid-19 и призвал США как можно скорее вернуться на путь научно обоснованных поисков, сообщает сегодня, 25 августа, ИА «Синьхуа».
Официальный представитель МИД КНР выразил протест против ведения спецслужбами США поисков источника происхождения Covid-19 и призвал США как можно скорее вернуться на путь научно обоснованных поисков, сообщает сегодня, 25 августа, ИА «Синьхуа».
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