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Китай призвал США вернуться к научно обоснованным поискам источника Covid-19

Китай призвал США вернуться к научно обоснованным поискам источника Covid-19

Официальный представитель МИД КНР выразил протест против ведения спецслужбами США поисков источника происхождения Covid-19 и призвал США как можно скорее вернуться на путь научно обоснованных поисков, сообщает сегодня, 25 августа, ИА «Синьхуа».

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