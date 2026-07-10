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Месть за Хаменеи: в США рассказали о новой попытке убийства Трампа

Месть за Хаменеи: в США рассказали о новой попытке убийства Трампа

Трамп идет на рекорд по количеству покушений ВАШИНГТОН, 10 июля, ФедералПресс. Американские спецслужбы получили от Израиля разведывательные данные о предполагаемой подготовке Ираном покушения на президента США Дональда Трампа.

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