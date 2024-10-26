Все вездеходы севера

Многие годы в России пробовали создавать новые марки суперкаров и гибридов. Вы же еще помните Marussia и ё-мобиль, к которым недавно присоединилась марка Rossa? Но по-настоящему народным у нас всегда было создание вездеходов, которые могут проехать по любой дороге.