Все вездеходы севера

Многие годы в России пробовали создавать новые марки суперкаров и гибридов. Вы же еще помните Marussia и ё-мобиль, к которым недавно присоединилась марка Rossa? Но по-настоящему народным у нас всегда было создание вездеходов, которые могут проехать по любой дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии